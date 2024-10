Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dank der ukrainischen Angriffe auf die Russische Föderation werden Produktion, Lagerhäuser und Logistik zerstört, sagte Podoljak.

Die Erschöpfung Russlands ist offensichtlich, aber die Ukraine braucht immer noch die Erlaubnis für Schläge auf ihrem Territorium. Dies erklärte der Berater des Chefs des Büros des Präsidenten der Ukraine Mychajlo Podoljak, berichtet die Welt.

„Die Erschöpfung der Russischen Föderation ist bereits offensichtlich. Warum sollten Nordkorea und der Iran Raketen an Russland liefern? Der Kreml gibt in diesem Jahr 140 Milliarden Dollar für den Krieg aus und investiert massiv in die Militärindustrie. Aber die Engpässe werden immer größer, vor allem bei Munition, Granaten und Raketen. Deshalb sind unsere Luftangriffe auf russisches Territorium so wichtig“, betonte der Berater.

Podoljak betonte auch, dass dank der ukrainischen Angriffe auf die Russische Föderation die Produktion, die Lagerhäuser und die Logistik, die wie Rohstoffquellen waren, zerstört werden und die Verknappung weiter verschärfen.

„Das ist die militärische Komponente, aber es gibt auch eine soziale Komponente. Wenn sie in großem Stil angreifen, nicht nur in Kursk und anderen Grenzgebieten, sondern auch im russischen Hinterland, in Saratow, Orel, Leningrad und der Region Moskau, ist die soziale Stimmung eine ganz andere“, fügte der Berater des Chefs des Präsidialamts hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der russische Diktator Wladimir Putin gesagt hat, dass die Angriffe der Ukraine mit Langstreckenwaffen westlicher Länder tief in Russland als direkte Beteiligung der NATO-Länder am Krieg betrachtet werden würden.