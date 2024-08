Zum ersten Mal haben die Einheiten des Innenministeriums Schutzwesten für Frauen erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 66.000 Frauen dienen in den Einheiten des Innenministeriums. Die meisten von ihnen führen gefährliche Kampfeinsätze durch.

Die Einheiten des Innenministeriums haben 1.170 Schutzwesten für Frauen aus dem Globalen Fonds für die Reform des Sicherheitssektors erhalten. Dies wurde am Mittwoch, den 28. August, im Innenministerium bekannt gegeben.

Die stellvertretende Innenministerin Kateryna Pawlitschenko erklärte, dass die Einheiten des Innenministeriums zum ersten Mal für Frauen angepasste Schutzwesten erhalten haben.

„Die Körperpanzer sind so konzipiert, dass sie die Anatomie des weiblichen Körpers berücksichtigen. Sie bestehen aus einer starren Panzerplatte in Kombination mit ballistischem Material, das ein Höchstmaß an Schutz bietet“, erklärte sie.

Der stellvertretende Leiter der Nationalen Polizei der Ukraine, Hennadij Fedoryuk, sagte, dass die Abteilung derzeit fast 25 Prozent Frauen beschäftigt, die alle notwendigen Aufgaben gleichberechtigt mit Männern ausführen.

Die Schutzwesten mit ballistischen Platten werden für den Bedarf des Staatlichen Grenzschutzes, des Staatlichen Notfalldienstes, der Nationalgarde und der Nationalen Polizei der Ukraine geliefert.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium das zweite Muster eines weiblichen Körperpanzers genehmigt. Die Tests dauerten drei Monate und fanden in zwei Phasen statt.