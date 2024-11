Der estnische Geheimdienst hat die Effektivität des nordkoreanischen Militärs vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nordkoreanische Soldaten sind für den Kampf in bergigem Gelände ausgebildet, nicht für die Steppen des Donbass. Sie werden wahrscheinlich noch größere Verluste erleiden als die Russen.

Die Beteiligung des nordkoreanischen Militärs am Krieg in der Ukraine wird zu keinen wesentlichen Veränderungen führen, sie werden nur größere Verluste erleiden. Diese Meinung äußerte am Freitag, den 1. November, der Kommandeur des Geheimdienstzentrums des estnischen Verteidigungsministeriums, Ants Kiviselg, berichtet ERR.

Er glaubt, dass die nordkoreanischen Militärs höchstwahrscheinlich Anfang Oktober in Russland eingetroffen sind, wo sie eine 2-4-wöchige Ausbildung im östlichen Militärbezirk absolviert haben. Dann begann ihre Entsendung in den Krieg in der Ukraine, so dass die ersten Einheiten des nordkoreanischen Militärs bald an der Front sein dürften.

Laut Kiviselg lernen nordkoreanische Soldaten normalerweise, in gebirgigem Gelände zu kämpfen, so dass die Ukraine für sie ein ungewohntes Klima und eine ungewohnte Geographie darstellt.

„Die Ausbildung, die sie in der Russischen Föderation erhalten, ist nicht sehr hochwertig. Daher ist damit zu rechnen, dass nordkoreanische Einheiten in der Ukraine erhebliche Verluste erleiden werden, wahrscheinlich sogar mehr als die Russen“, prognostizierte Kiviselg.

Er äußerte auch seine Überzeugung, dass Nordkorea weiterhin mehr Soldaten in den Krieg schicken wird.

Der britische Geheimdienst sagte ebenfalls Probleme für die nordkoreanischen Soldaten in Russland voraus, die von Sprachbarrieren bis zu Problemen mit der russischen Ausrüstung reichen.

Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken gesagt, dass sich etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten auf dem Territorium Russlands befinden. Einige von ihnen – 8.000 – sind bereits in die Region Kursk verlegt worden.