Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Etwa hundert Ukrainer sollen aus Afghanistan evakuiert werden. Dies teilte der Sprecher des Außenministeriums, Oleh Mykolenko, am Freitag, den 24. September, nach Angaben der UNIAN mit.

„Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums entscheiden sich derzeit etwa 100 Ukrainer, Afghanistan zu verlassen“, sagte er.

Die ukrainische Botschaft in Tadschikistan steht mit ihnen in Kontakt.

„Sobald es eine weitere Möglichkeit gibt, das Land zu verlassen, werden die Bürger Anweisungen für das weitere Vorgehen erhalten“, so Nicolenko weiter.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Vortag 96 Personen aus Afghanistan in die Ukraine evakuiert wurden, darunter Ukrainer sowie Personen mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine, ihre Familienangehörigen und Personen, deren Rückkehr vom Vatikan und von Kanada gefordert wurde.

Zuvor hatte die Ukraine fast 700 Menschen aus Kabul evakuiert. Rund 200 weitere Ukrainer baten um Evakuierung.