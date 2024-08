Die EU hat offiziell die Auszahlung von 4,2 Milliarden Euro an die Ukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die erste Auszahlung von 4,2 Mrd. € im Rahmen des neuen Programms der Ukraine-Fazilität wird zur Unterstützung der makrofinanziellen Stabilität und der öffentlichen Verwaltung der Ukraine verwendet

Der Rat der Europäischen Union hat am Dienstag die Auszahlung von 4,2 Milliarden Euro an Makrofinanzhilfe für die Ukraine in Form von Zuschüssen und Darlehen im Rahmen des Programms Ukraine-Fazilität genehmigt.

Wie die ungarische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, wurde die Entscheidung nach einem schriftlichen Verfahren getroffen.

„Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens hat der Rat heute einen Durchführungsbeschluss angenommen, mit dem die erste Auszahlung von fast 4,2 Milliarden Euro im Rahmen der Ukraine-Fazilität genehmigt wird. Dieser Beschluss unterstützt die makrofinanzielle Stabilität der Ukraine und das Funktionieren ihrer öffentlichen Verwaltung“, heißt es in der Erklärung.