EU verlängert Einfuhrverbot für Getreide - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Europäische Kommission hat ein Einfuhrverbot für Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne aus der Ukraine in fünf EU-Länder bis Mitte September verlängert. Dies berichtete RAP am Montag, den 5. Juni, unter Berufung auf eine Quelle in der EU-Kommission.

„Die Europäische Kommission hat das europäische Einfuhrverbot für Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne aus der Ukraine bis Mitte September verlängert“, so die Quelle.