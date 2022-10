Die EU wird die Ukraine mit zusätzlicher humanitärer Hilfe unterstützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch, den 19. Oktober, zusätzliche humanitäre Hilfe für die Ukraine angekündigt. „Der kommende Winter wird die Ukraine wahrscheinlich vor ernste Probleme stellen, und wir müssen darauf vorbereitet sein“, sagte Janez Lenarčič, EU-Kommissar für Krisenmanagement, der sich zu einem Besuch in Kiew aufhält.

Dazu gehört auch die Einrichtung vorübergehender Winterunterkünfte, für die der Krisenreaktionsmechanismus der EU zum Einsatz kommen wird. Insgesamt werden solche Systeme und andere Gegenstände im Wert von 62,3 Millionen Euro in die Ukraine geliefert.

Die Winterschutzbauten werden sofort in drei verschiedenen Regionen der Ukraine – Riwne, Butscha und Charkiw – eingesetzt, so Lenarčič. Mit einer Reserve von Unterkünften in Rumänien kann die EU bis zu 46.000 Menschen eine vorübergehende Unterkunft bieten.

Darüber hinaus stockt die EU die humanitäre Hilfe mit weiteren 175 Millionen Euro auf, um den am stärksten gefährdeten Menschen Bildung und Nahrungsmittel, Zugang zu Wasser und Schutz vor der Winterkälte zu bieten. Von dieser Summe gehen 150 Millionen an die Ukraine und 25 Millionen an Moldawien, betonte die Brüsseler Behörde. Damit wird der Gesamtbetrag der humanitären Hilfe der EU, die als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine bereitgestellt wird, 500 Millionen Euro übersteigen.

Quelle: DW