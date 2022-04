Die EU ist an zwei Kriterien für die Mitgliedschaft der Ukraine interessiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Europäische Kommission wird sich im Falle eines Beitritts der Ukraine auf zwei Hauptkriterien stützen, sagte der Leiter der EU-Mission in der Ukraine, Matti Maasikas, am Donnerstag, den 14. April, in einer Telefonkonferenz.

„Die Europäische Kommission wird im Fall der Ukraine zwei Hauptkriterien berücksichtigen: Demokratie und Marktwirtschaft. Dieses beschleunigte Verfahren soll bis Juni abgeschlossen sein. Die Analyse wird bis zum Sommer dauern, und im Juni hoffen wir, von den europäischen Beamten die Bewertung von Demokratie und Marktwirtschaft zu hören“, sagte Maasikas…