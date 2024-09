Die Europäische Union ist sich bewusst, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland nicht verlieren kann - Europäischer Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 8. September kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Absicht an, US-Präsident Joe Biden und den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris den Siegesplan der Ukraine zu präsentieren

Die EU-Botschafterin in der Ukraine, Katarina Mathernova, sagte, die Europäische Union sei sich bewusst, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, aber vielleicht nicht so schnell, wie sie es gerne hätte.

Sie sagte dies während einer Rede auf einem europäischen Forum, berichtet ein Korrespondent von Suspilne.

Ihrer Meinung nach steht mit dem Krieg in der Ukraine so viel auf dem Spiel, dass Europa einfach nicht versagen darf. Die Diplomatin betonte außerdem, dass sich auch die europäischen Staats- und Regierungschefs dessen bewusst sind.

„Es ist im Interesse der EU, unter dem gleichen Sicherheitsschirm wie die Ukraine zu stehen. Ich denke, es ist auch im Interesse der EU, darauf zu bestehen, dass es Sicherheitsgarantien gibt, die für die Ukraine und für den Block ausreichend sind. Ich glaube nicht, dass wir etwas Besseres als die Anti-Terror-Operation erfinden werden“, fügte sie hinzu.

Am 8. September kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Absicht an, US-Präsident Joe Biden und den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris den Siegesplan der Ukraine vorzustellen. am 16. September sagte Selenskyj, der Siegesplan sei zu mehr als 90% fertiggestellt.

Die Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte, die USA hätten den Plan von Präsident Selenskyj zur Beendigung des Krieges bereits geprüft und hielten ihn für eine praktikable Option. Das US-Außenministerium hat ebenfalls bestätigt, dass es die Elemente des ukrainischen Siegesplans gelesen hat.