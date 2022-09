Es gab Explosionen in der Nähe der Molotschny-Mündung - Bürgermeister von Melitopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fünf Explosionen ereigneten sich heute, 17. September, gegen 16.10 Uhr in den besetzten Gebieten der Region Saporischschja in der Nähe der Molotschny-Mündung im Dorf Bogatyr. Dies berichtete der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorov.

„Gerade eben: 5 Explosionen in der Siedlung Bogatyr in der Nähe der Molotschny-Mündung, wohin die Angreifer einen Teil ihrer militärischen Ausrüstung und ihres Personals verlagert haben. Radivonovka am Morgen, jetzt Bogatyr – zum zweiten Mal an einem Tag in südwestlicher Richtung der Militärbasen der Raschisten. Wir sammeln also Informationen über die Verluste des Feindes“, heißt es in dem Bericht.