Fünf von sieben Kontrollpunkten im Donbass blockiert - Innenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vertreter der Besatzungsbehörden in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk blockieren weiterhin den Verkehr auf fünf von sieben Straßenkorridoren. Dies teilte das Innenministerium am Sonntag, 2. Januar, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Entscheidung des Befehlshabers der Operation der Vereinten Streitkräfte alle Kontrollpunkte zum Passieren der Demarkationslinie geöffnet sind. Die Kontrollstellen arbeiten täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr.

Aber nur am Kontrollpunkt Stanytsia Luhanska wird die Demarkationslinie täglich überschritten. Im Laufe der Woche nahm die Intensität des Überschreitens der Demarkationslinie um 9 % ab. Insgesamt überquerten in diesem Zeitraum 6.553 Personen diesen Straßenkorridor in das vorübergehend besetzte Gebiet der Ukraine und 5.512 in das kontrollierte Gebiet.

Im Bereich des Kontrollpunkts Novotroitske lassen die Separatisten einzelne Bürger nur zweimal pro Woche passieren – am Montag und am Freitag. An diesen Tagen überquerten 424 Personen und 84 Fahrzeuge die Demarkationslinie am Kontrollpunkt in den vorübergehend besetzten Teil der Region Donezk, während zur gleichen Zeit 292 Personen und 72 Fahrzeuge in das ukrainisch kontrollierte Gebiet gelangten.

Es wird auch berichtet, dass drei Lastwagen mit humanitärer Fracht des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen den Kontrollpunkt Shchastia passiert haben. Baumaterialien, medizinische Hilfsgüter und Computerausrüstung mit einem Gesamtgewicht von über 28 Tonnen wurden an die Bevölkerung in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine geliefert.

Darüber hinaus erinnerte das Innenministerium daran, dass eine Entschließung des Ministerkabinetts vom 29. Dezember das Erfordernis der Selbstisolierung für Personen, die das vorübergehend besetzte Gebiet über Kontrollpunkte verlassen, aufgehoben hat…