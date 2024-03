Der Fall einer Krim-Sportlerin, die in die Russische Föderation übergelaufen ist, wurde vor Gericht gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Staatsanwaltschaft der Krim hat dem Gericht eine Anklageschrift gegen eine ehemalige ukrainische Sportlerin vorgelegt, die den Feind unterstützt und Gelder für dessen Armee gesammelt hat. Darüber berichtete am Mittwoch, den 13. März, der Pressedienst des Büros des Generalstaatsanwalts der Ukraine.

„Die Beschuldigte ist eine ehemalige ukrainische Sportlerin und mehrfache Europa- und Weltmeisterin im Sumo, die seit 2016 in der russischen Nationalmannschaft antrat, aber nach dem Verbot der Teilnahme russischer Sportler an internationalen Wettkämpfen eine Pause in ihrer Karriere einlegte“, heißt es im Büro des Generalstaatsanwalts.

Den Ermittlungen zufolge leitete die Sumoringerin eine Freiwilligenbewegung zur Unterstützung der russischen Armee: Sie sammelte Gelder für den Kauf von Dieselgeneratoren, Funkgeräten, Wärmebildkameras und anderen Ressourcen für das russische Militär. Insbesondere die russischen Soldaten, die Bachmut angriffen, erhielten Unterstützung von der Freiwilligenorganisation, die sie leitete.

Darüber hinaus betrieb die Verräterin Propaganda: Sie meldete sich in pro-russischen Medien mit invasiven Erzählungen zu Wort.