Fast Hrywnja 4 Mio.: Experten haben die verhafteten Gemälde von Medwedtschuk geschätzt

Jedes Gemälde mit einem Foto und der entsprechenden Bewertung können Sie später auf Prozorro.Sales sehen.

Eine unabhängige Bewertung von 136 verhafteten Gemälden, die dem ehemaligen Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk gehörten, liegt vor. Dies berichtet die Agentur für Suche und Vermögensverwaltung (ARMA).

Laut PE Tender online belaufen sich die Kosten der Gemälde auf etwa 4 Millionen Hrywnja.

Unter den teuersten Werken:

392,5 tausend Hrywnja – Komposition mit Booten (Autor unbekannt) * 374,4 tausend Hrywnja – Nachmittag auf der Krim (Autor – Vitikovsky Lev) * 349 tausend Hrywnja – Troika (Autor – Stoilov Konstantin) * 284, 8 Tausend Hrywnja – Horses (Autor unbekannt) * 170,1 Tausend Hrywnja – Act or Spanish (Autor – Sergey Reznichenko) * 170,1 Tausend Hrywnja – Still Life with a Chair (Autor – Sergey Reznichenko) * 175,

8 Tausend Hrywnja – Mädchen mit Wassermelone (Autor – Sergiy Reznichenko) * 107,3 Tausend Hrywnja – Berglandschaft (Autor – Mykhailo Sapatyuk) * 71,5 Tausend Hrywnja – Krimduft (Autor – Muravskaya Natalija) * 60,7 Tausend Hrywnja – Weihnachtstag in Zhdeniya (Autor – Hertz Jurij) * 54,2 Tausend Hrywnja – Bären in einem Kiefernwald (Autor unbekannt)

Eines der günstigsten Gemälde ist ein Porträt von Medwedtschuk (Autor – Garbar M) für 5,2 Tausend Hrywnja.

Nach Ansicht von Experten des Nationalen Kunstmuseums der Ukraine haben diese Gemälde keinen kulturellen und historischen Wert, so dass sie auf einer Auktion verkauft werden können. Die Natsagency plant, jedes Gemälde in ein separates Los aufzuteilen.