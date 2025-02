Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen verstärken den Druck auf die Stellungen der Verteidigungskräfte in der Nähe von Andrijivka im Donbass, insbesondere von Slawjanka und Petropawlowka aus. Der Feind versucht, in das Dorf einzubrechen, indem er das gitterartige Gelände und die befestigten Linien nutzt. Dies berichteten DeepState-Analysten am Sonntag, den 2. Februar.

Zuvor wurde eine Ansammlung von feindlicher Infanterie am nordöstlichen Stadtrand von Andrijiwka festgestellt. Die russischen Truppen versuchen, in dem Gebiet Fuß zu fassen, indem sie aus verschiedenen Richtungen eindringen, insbesondere durch die technischen Befestigungen zwischen Andrijiwka und Shevchenk.

„Vor kurzem konnte jeder eine „rote Enklave“ am nordöstlichen Stadtrand von Andrijiwka beobachten, die jemand für einen Irrtum oder einen Fehler hielt. In Wirklichkeit handelt es sich um den Aufenthalt und die Verschanzung der Katsap-Infanterie in der Nähe des Dorfes, die von verschiedenen Seiten her aufsteigt, sogar durch die Stellungen der Verteidigungskräfte“, so die Analysten.

Das ukrainische Militär kämpft in der Defensive und fügt dem Feind erhebliche Verluste zu. Gleichzeitig konzentrieren die Russen ihre Kräfte zwischen den Siedlungen Ulakli und Dachne, was auf die Vorbereitung neuer Angriffe in dieser Richtung hinweisen könnte.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in mehreren Siedlungen in den Gemeinden Komarska und Kryvorizh in der Region Donezk die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern eingeleitet worden ist.