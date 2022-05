Feind versucht, Ausrüstungsverluste auszugleichen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen setzen ihre bewaffnete Aggression gegen die Ukraine in vollem Umfang fort und geben ihre Angriffsversuche in der östlichen Operationszone nicht auf. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 3. Mai in einem Morgenbericht mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind Maßnahmen ergreift, um die erheblichen Ausrüstungsverluste der in der Ukraine kämpfenden Einheiten auszugleichen.

„Nach den vorliegenden Informationen wurden zwischen dem 27. April und dem 2. Mai 17 Panzer und 60 BMP-1 aus dem Lager in der Stadt Boguchar in der Region Woronesch entfernt. Sie wurden in ukrainische Gebiete geschickt, die vorübergehend von russischen Truppen besetzt waren“, erklärte die ukrainische Militärführung.

Der Feind führte keine aktiven Operationen in den Richtungen Wolhynien, Polessk und Sewersk durch, und es wurden keine Anzeichen für die Bildung von Angriffsgruppen festgestellt.

In Richtung Slobozhansky beschoss der Feind weiterhin Charkiw und die umliegenden Siedlungen.

In Richtung Isjum übte die russische Armee aktiven Beschuss auf Einheiten der ukrainischen Streitkräfte aus.

In Richtung Donezk konzentrierten sich die Bemühungen des Feindes vor allem darauf, die vollständige Kontrolle über die Siedlungen Rubischne und Popasna zu erlangen und auf die Städte Liman und Slowjansk vorzurücken.

Der Feind hat sich nicht an aktiven Kampfhandlungen in Richtung Juschnobuschsk beteiligt. Der Beschuss der ukrainischen Truppen entlang der Kontaktlinie wurde fortgesetzt.

Es wird betont, dass die russischen Truppen in allen Richtungen Verluste erleiden und dass sich in den von ihnen vorübergehend besetzten Gebieten weiterhin eine Widerstandsbewegung entwickelt.