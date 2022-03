Feuerwehrleute löschten einen Brand im Kernkraftwerk von Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Energodar löschten Feuerwehrleute einen Brand in einem der Gebäude auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja. Dies wurde am Morgen des 4. März vom Staatlichen Dienst für Notfallsituationen gemeldet.

„Um 05:20 Uhr löschten Einheiten des staatlichen Katastrophenschutzes im Kernkraftwerk Saporischschja in Energodar einen Brand in einem Schulungsgebäude. 40 Personen und 10 Fahrzeuge des Ministeriums für Notfälle waren in den Brand verwickelt“, heißt es in der Erklärung.

Der staatliche Notdienst stellte fest, dass nach der Erkundung des fünfstöckigen Gebäudes festgestellt wurde, dass die Räumlichkeiten im dritten, vierten und fünften Stockwerk in Flammen standen. Vorläufig gab es keine Todesopfer. Nach Angaben der Rettungskräfte waren 44 Personen und 11 Geräte an der Brandbekämpfung beteiligt.