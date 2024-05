Filmmaterial von einer Granatenexplosion in Browary ist aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einer Granatenexplosion im Zentrum von Browary wurden Gesetzeshüter und Straftäter verletzt.

Ein Video von einer Granatenexplosion in der Stadt Browary in der Region Kiew ist im Internet aufgetaucht. Das Video wurde von dem Journalisten Andrij Zaplijenko am Sonntag, den 12. Mai auf Telegram veröffentlicht.

„Gestern rannte ein Mann in Browary vor einem Polizisten weg und warf eine Granate“, schrieb er.

Das Filmmaterial zeigt, dass der Polizist nach der Explosion Bürger um Hilfe bat. Ein anderer Mann lag regungslos auf dem Boden.

Warnung Das Video ist für Minderjährige und Personen mit empfindlicher Psyche nicht geeignet!

Am Tag zuvor wurde die Explosion im Zentrum von Browary bekannt. Später teilte die Polizei mit, dass es sich um eine Granatenexplosion handelte – Ordnungshüter und Straftäter wurden verletzt. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.