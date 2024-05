Finnland hat das Verfahren für die Gewährung von vorübergehendem Schutz für Ukrainer im wehrfähigen Alter nicht geändert - Migrationsdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Verfahren für die Gewährung von vorübergehendem Schutz für Ukrainer im wehrfähigen Alter in Finnland wird sich nicht ändern. Dies teilte der finnische Migrationsdienst vor dem Hintergrund der Verabschiedung des Gesetzes über die Mobilisierung durch die Ukraine mit

Der finnische Migrationsdienst hat angekündigt, dass sich das Verfahren für die Gewährung von vorübergehendem Schutz für Ukrainer im wehrfähigen Alter nicht ändern wird.

Dies berichtet die Zeitung Yle.

Auch das finnische Verteidigungsministerium bestätigte gegenüber Yle, dass ukrainische Männer im Mobilisierungsalter wie bisher vorübergehenden Schutz erhalten können.

„Die Entscheidungspraxis des finnischen Migrationsdienstes hat sich nach den Änderungen der ukrainischen Gesetzgebung nicht geändert“, sagte Minna Serraj, regionale Beauftragte der Asylabteilung des finnischen Migrationsamtes (Migri).Das finnische Verteidigungsministerium teilte mit, dass sich die Praxis der Anwendung der Gesetzgebung zum vorübergehenden Schutz durch den finnischen Migrationsdienst nicht geändert hat.

„Finnland verfolgt die Entwicklungen in anderen EU-Ländern genau. Finnland ist der Meinung, dass es wichtig ist, eine Lösung für den vorübergehenden Schutz auf EU-Ebene zu finden“, sagte Ulla Tulonen von der Kommunikationsabteilung des Verteidigungsministeriums in einer E-Mail. Am 11. April hat das ukrainische Parlament in zweiter Lesung ein Gesetz zur Mobilisierung verabschiedet. Die Abgeordneten nahmen das Dokument ohne eine Bestimmung zur Demobilisierung an. am 16. April unterzeichnet Präsident Wolodymyr Selenskyj das von der Verkhovna Rada verabschiedete Mobilisierungsgesetz. Das Dokument wird am 18. Mai 2024 in Kraft treten.