Finnland wird für die Lieferung von ukrainischem Getreide nach Somalia aufkommen

Finnland hat 7 Millionen Euro bereitgestellt, um den Transport von Getreide aus der Ukraine nach Somalia sicherzustellen. Dies teilte das finnische Außenministerium am Dienstag, den 8. November, mit.

„Finnland leistet derzeit humanitäre Hilfe in der Region (Horn von Afrika) in Höhe von insgesamt 15,7 Millionen Euro. Davon sind fast 7 Millionen Euro für den Transport von Getreide durch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) nach Somalia bestimmt“, heißt es in der Erklärung.

Der Minister für Außenhandel und Entwicklung, Ville Skinnari, erklärte, dass die Fortsetzung des Transports von ukrainischem Getreide „von entscheidender Bedeutung“ sei.

„Besonders ernst ist die Lage am Horn von Afrika, das nach der fünften schlechten Regenzeit in Folge unter einer Rekorddürre leidet. Mehr als 20 Millionen Menschen benötigen Nahrungsmittelhilfe“, fügte das Außenministerium hinzu.

Finnland leistet mit Hilfe des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), des Finnischen Roten Kreuzes und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Hilfe für afrikanische Länder. Die Hilfe zielt darauf ab, die Ernährungssicherheit und den Schutz der Flüchtlinge zu gewährleisten…