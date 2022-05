US First Lady besucht Uschhorod

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jill Biden besuchte Uschhorod während ihrer Osteuropareise, berichtet die staatliche Verwaltung der Region Transkarpaten.

Am Muttertag, dem 8. Mai, traf die amerikanische First Lady mit der ukrainischen First Lady Olena Zelenska in Uschhorod zusammen.

„Jill Biden und Olena Zelenska besuchten eine Schule in Uschhorod, in der Binnenvertriebene aus den ukrainischen Gebieten, in denen die Kampfhandlungen andauern, unterrichtet werden. Der Besuch von First Lady Biden ist eine Demonstration der Unterstützung für die Ukraine seitens hochrangiger US-Vertreter“, heißt es in dem Bericht.

Weiter heißt es: „Aus offensichtlichen Gründen wurde der Besuch in Uschhorod nicht angekündigt und unter größter Geheimhaltung und unter Ausschluss der Medien abgehalten. An dem Treffen nahm nur der Pressedienst des Weißen Hauses teil.

Jill Biden hat jetzt das Gebiet der Ukraine verlassen…