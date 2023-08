Flugzeugabsturz in der Region Schytomyr: Reaktion von Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf den Flugzeugabsturz in der Region Schytomyr und den Tod der ukrainischen Piloten reagiert. Das geht aus der Videobotschaft des Staatsoberhauptes hervor, die er am Samstag, den 26. August, auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

„Gestern gab es am Himmel über der Region Schytomyr eine Katastrophe. Drei Piloten wurden getötet. Unter ihnen ist Andrij Pilshchikov, Rufzeichen – Dzhus. Ein ukrainischer Offizier, einer derjenigen, die unserem Staat sehr geholfen haben. Sehr viel! Mein Beileid an die Familien und Freunde, an alle, die die Jungs kannten“, betonte der ukrainische Führer , betonte der ukrainische Staatschef.

Ihm zufolge laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall derzeit noch.

„Es ist zu früh, um Einzelheiten zu nennen. Natürlich werden alle Umstände geklärt werden. Natürlich wird die Ukraine nie alle vergessen, die den freien Himmel der Ukraine verteidigt haben“, fasste Selenskyj zusammen.