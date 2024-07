Flugzeuge und Hubschrauber von Krim-Unternehmern wurden in die Verwaltung von ARMA überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach dem Verkauf der Flugzeugflotte werden die Mittel für den Kauf von Anleihen des internen staatlichen Darlehens „Military Bonds“ verwendet.

Nach den Unterlagen des State Bureau of Investigation wurden vier Mi-2 Hubschrauber und zwei AN-2 Flugzeuge in die Verwaltung der Agentur für Vermögenssuche und -verwaltung überführt. Die Flugzeuge gehörten Unternehmern von der Krim, die vom FBI der Finanzierung bewaffneter Aggressionen der Russischen Föderation überführt wurden. Dies berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Montag, den 22. Juli.

Im Januar 2024 erstattete das State Bureau of Investigation Anzeige wegen des Verdachts der Finanzierung von Handlungen zur Veränderung der Grenzen des ukrainischen Territoriums (Teil 3 des Artikels 110-2 des ukrainischen Strafgesetzbuches) gegen 9 Unternehmer, die auf dem Territorium der Krim registriert sind und im Bereich der Freizeitgestaltung und des agroindustriellen Unternehmertums tätig sind. Sie waren in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine geschäftlich tätig und zahlten Steuern an das Aggressorland, wodurch sie die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation finanzierten.

Es stellte sich heraus, dass sich im Besitz der Angeklagten in den kontrollierten Gebieten der Ukraine Hubschrauber und Flugzeuge befinden.

Um zu verhindern, dass diese auf Antrag des Staatsanwalts an Strohmänner weitergegeben werden, hat das Gericht sie verhaftet.

