Folgen des Beschusses von Kramatorsk: vier Menschen wurden verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Anwohner, darunter ein Kind, wurden durch den russischen Angriff verletzt. Alle notwendigen Dienste sind bereits vor Ort im Einsatz.

Heute, am 9. Juli, haben russische Truppen erneut Kramatorsk in der Region Donezk beschossen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kramatorsk, Alexander Goncharenko, auf Facebook.

Als Folge des feindlichen Beschusses in Kramatorsk wurden vier Menschen verletzt, darunter ein sechsjähriges Kind.

Mindestens drei Wohnhäuser wurden ebenfalls beschädigt.

Der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Donezk, Vadim Filashkin, sagte später, das Kind sei nur leicht verletzt worden. Von den zwei verletzten Erwachsenen befindet sich eine Person in einem ernsten Zustand.

Er fügte hinzu, dass die Verletzten alle notwendige medizinische Versorgung erhalten.

Alle notwendigen Dienste sind jetzt vor Ort im Einsatz.

Beachten Sie, nach den aktualisierten Informationen des Generalstabs, im Laufe des vergangenen Tages der Feind schlug die Positionen unserer Truppen und bewohnten Gebieten sechs Raketen mit dem Einsatz von 51 Raketen, 62 Luftangriffe (insgesamt abgeworfen 84 UAB), machte mehr als 4000 Beschuss, 94 von ihnen – von mehreren Raketenwerfern.

Am frühen Montag wurde bekannt, dass die Russen Kiew mit Kinschal-Raketen angegriffen haben. Starke Explosionen waren in der Stadt zu hören. Die Trümmer der Raketen fielen in sieben Bezirken der Stadt.

