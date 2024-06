Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ehemalige Kommandeur des französischen Marineregiments, Per de Jong, sagte, dass das französische Militär seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ist und dass französische Ausbilder die Caesar-Haubitzen in jeder Phase begleitet haben, bevor sie an die Front kamen

Das französische Militär ist seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Und die offizielle Ankündigung wird die Zahl der Ausbilder nur noch erhöhen.

Dies erklärte der ehemalige Kommandeur des französischen Marineregiments, Per de Jong, in einem Interview mit Valeurs Acteurs.

Er wies darauf hin, dass französische Ausbilder die Caesar-Haubitzen in jeder Phase begleitet haben, bevor sie an der Front in der Ukraine eintrafen.

Laut de Jong wird die offizielle Ankündigung des Einsatzes französischer Ausbilder deren Zahl nur erhöhen. Er geht davon aus, dass Emmanuel Macron am 6. Juni anlässlich des 80. Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie offiziell bekannt geben wird, dass Frankreich Militärausbilder in die Ukraine schickt.

Der ehemalige Marinekommandeur sagte, dass die militärische Ausrüstung nach dem Überschreiten der ukrainischen Grenze kaum noch vor der Front hält, da sie dann sehr anfällig für russische Angriffe wird. Französische Ausbilder, die die Waffen begleiten, bilden ukrainische Artilleristen aus, während sie sich bewegen, „manchmal am Straßenrand“.

Außerdem begleiten französische Militärangehörige die ukrainischen Soldaten, die in Frankreich ausgebildet wurden, um sicherzustellen, dass sie den Stoff richtig gelernt haben.