Freiwillige ließen eine große ukrainische Flagge über dem besetzten Teil der Region Cherson steigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Freiwillige haben die Nationalflagge auf roten und schwarzen Ballons in den Himmel steigen lassen.

Ukrainische Freiwillige haben in Cherson, nahe der Frontlinie, eine waghalsige Aktion durchgeführt: Sie ließen eine riesige ukrainische Flagge an Ballons in den Himmel steigen und ließen sie auf dem vorübergehend besetzten linken Dnjepr-Ufer steigen. Dies berichtete der ukrainische Militärkorrespondent Andrij Zaplijenko am Donnerstag, den 24. August, in seinem Telegram-Kanal.

„Ein starkes Signal an alle unsere, dass die Ukraine zurückkehren wird. Ein bisschen vernünftiger Rat an die Invasoren ist auch dabei“, schrieb der Journalist.

Auf den Flugblättern boten die Freiwilligen den Invasoren an, sich zu ergeben und ihr Leben zu retten.

Wie bekannt wurde, sind die Kämpfer der Hauptabteilung des Geheimdienstes im Rahmen einer Sonderoperation auf der Krim gelandet.

Darüber hinaus sagte der Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienst Kyrylo Budanow, dass die ukrainischen Verteidiger den Feind in jedem Teil der Krim angreifen können.