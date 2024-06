Es funktioniert: Selenskyj bewertete die Ergebnisse der erlaubten Angriffe auf russisches Territorium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Angriffe auf die Abschussrampen der Invasoren auf russischem Territorium haben sich bereits auf die Sicherheit von Charkiw ausgewirkt.

Die Zerstörung der russischen Abschussrampen in Grenznähe funktioniert wirklich – und zwar genau so, wie sie sollte. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Dienstag, den 18. Juni.

Er betonte, dass die Situation in Charkiw und der Region weitgehend durch die Zerstörung russischer Terroristenstellungen in Grenznähe durch ukrainische Streitkräfte beeinflusst wurde.

„Wir sehen, wie die Entschlossenheit der Welt neue Perspektiven für die Wiederherstellung unserer Sicherheit eröffnet. Das betrifft unter anderem die Sicherheit von Charkiw. Die Zerstörung von Stellungen und Abschussrampen russischer Terroristen in der Nähe der Grenze durch unsere Streitkräfte, durch unsere Kämpfer, ist wirklich wichtig. Es funktioniert. Genau wie wir erwartet haben“, sagte Selenskyj.

Der Staatschef dankte auch den ukrainischen Soldaten, die „in der Lage waren, diese Seite des Krieges zu wenden – eine Seite, die Putin sehr gerne seiner Offensive widmen wollte und die für Russland zu einem weiteren Fehler wurde.“

