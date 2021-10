Gas aus EU-Ländern kann in der Ukraine gespeichert werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Versicherungsreserven von Gas aus EU-Ländern können in ukrainischen unterirdischen Gasspeichern (UGS) gespeichert werden. Der Vorschlag wurde von Ukrtranshaz, dem Betreiber der ukrainischen Gasspeicher, eingebracht. Dies wird auf der Website des Unternehmens berichtet.

Der Leiter von Ukrtranshaz, Serhij Pereloma, sagte auf dem ukrainischen Gasinvestitionskongress, dass im laufenden Jahr eine kritische Situation auf dem europäischen Energiemarkt herrsche. Daher kam die EU-Führung auf das Thema der blauen Brennstoffreserven zurück, die die Bedrohung der Energieversorgungssicherheit der EU-Länder im Falle von Engpässen bei der Gasversorgung oder starken Preisschwankungen, wie sie in den letzten Monaten aufgetreten sind, minimieren würden.

Die Europäische Kommission hat bereits begonnen, sich mit dem Thema zu befassen und sucht nach potenziellen Standorten für die langfristige Speicherung von „Versicherungs“-Gasmengen.

„Die ukrainischen UGS-Anlagen sind bereit, die Funktion der Speicherung der Gasversicherungsreserven der EU-Länder zu übernehmen. Die größten Mengen in Europa und die ausreichenden Reservekapazitäten der ukrainischen Untertagespeicher bieten reichlich Möglichkeiten für die langfristige Lagerung dieser Reserven“, so Serhij Pereloma.

Zu diesem Zweck, so der Unternehmenschef, müssen die ukrainischen UGS-Anlagen in die Liste der Standorte aufgenommen werden, an denen diese Sicherheitsmarge gespeichert werden kann, und es muss eine Infrastruktur für den ungehinderten Gastransport zwischen europäischen Ländern, insbesondere zwischen der Ukraine, Polen und Ungarn, geschaffen werden.

„Eine solche Partnerschaft wird sowohl für die Ukraine als auch für die EU-Länder verlässlich und sicherlich von gegenseitigem Nutzen sein“, betonte Pereloma.

Das Gesamtvolumen des unterirdischen Gasspeichernetzes der Ukraine erreicht 31 Milliarden Kubikmeter und ist damit das größte unter den europäischen Ländern.

Russland hingegen verfügt über 97 Prozent seiner Gasspeicherkapazität. Die Russische Föderation plant, bis zum 1. November eine Gasspeicherkapazität von 100 % zu erreichen. Der Prozess geht trotz des Beginns der Heizperiode weiter.

Unterdessen hat der Chef von Naftohas, Jurij Witrenko, angekündigt, dass das Unternehmen seine Gasproduktion innerhalb eines Jahrzehnts von 13 Mrd. m³ auf 24 Mrd. m³ nahezu verdoppeln will.