Gas ist in Europa auf 900 Dollar pro 1.000 Kubikmeter gefallen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Europa fiel der Gaspreis am Montag, dem 7. Februar, auf fast 900 $ pro 1.000 Kubikmeter. Dies berichtet die TASS unter Berufung auf Daten der Londoner Börse ICE.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Preis für März-Futures am TTF-Hub in den Niederlanden auf 901,7 $ pro tausend Kubikmeter oder 76,3 Euro pro MWh gefallen ist (auf der Grundlage des aktuellen Euro/Dollar-Wechselkurses, die Preise an der ICE sind in Euro pro MWh angegeben).

Die Gesamtsenkung des Gaspreises beträgt etwa 7,7 %.

Am frühen Morgen hatte Gasprom die Nominierungen für den Gastransit durch die Ukraine erhöht. Für heute sind 107,7 Mio. m³ Gas als gepumpt gemeldet, gegenüber 91,7 Mio. m³ am Vortag. Damit liegt das durch die Ukraine transportierte russische Gas wieder nahe an den im langfristigen Vertrag gebuchten Mengen (rund 109,5 Mio. m³ pro Tag).