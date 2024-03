Im Gebiet Charkiw ist ein Traktor mit Sprengstoff explodiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Traktorfahrer traf auf einem Feld in der Nähe des Dorfes Fedorowka in der Gemeinde Barvenkivska im Gebiet Charkiw auf einen unbekannten Sprengkörper. Infolge der Detonation wurde der Traktor vollständig zerstört und der Fahrer verletzt. Darüber berichtet am 19. März der staatliche Rettungsdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass Retter und Strafverfolgungsbeamte das Opfer in den Krankenwagen transportiert haben. Er ist derzeit im Krankenhaus untergebracht. Am Ort des Geschehens arbeiteten auch Pioniere des staatlichen Rettungsdienstes.

Wir werden daran erinnern, in der Region Cherson auf dem russischen Sprengstoff explodiert Hirte, er starb.