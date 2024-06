Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Kriegsverbrecher, der ukrainische Kriegsgefangene in der Region Charkiw missbraucht hat, ist identifiziert worden. Es handelt sich um den Russen Aleksey Kyprin.

Die Identität des russischen Militäroffiziers, der ukrainische Kriegsgefangene in der Region Charkiw missbraucht hat, ist geklärt. Dies berichtete der Journalist und Militärkorrespondent Andrij Zaplijenko am Montag, den 3. Juni auf Telegram.

Seinen Angaben zufolge handelt es sich um einen Unterleutnant Alexei Kiprin mit dem Rufzeichen „Bars“ – ein ehemaliger Kamerad des Neonazis, Kommandeur der Einheit DSHRG Rusich Alexei Milchakov.

„Kiprin kämpfte seit 2014 als medizinischer Ausbilder in Rusich gegen die Ukraine und schloss sich nach Beginn der groß angelegten Invasion den regulären Truppen der russischen Streitkräfte an. Er wurde in den Rang eines Offiziers befördert und stieg zum Kommandeur einer Sturmtruppe auf. Er wurde mit dem Tapferkeitsorden und dem St.-Georgs-Kreuz IV. Grades ausgezeichnet“, so Zaplijenko.

Kiprins Familie zieht zwei kleine Söhne auf und lebt in der Stadt Krasnoje Selo in der Nähe von St. Petersburg.

Wir erinnern daran, dass die Strafverfolgungsbehörden ein Verfahren wegen der Misshandlung von ukrainischen Kriegsgefangenen in Richtung Charkiw eingeleitet haben, nachdem das Video der Misshandlungen im Netz verbreitet wurde.

Die Russen fügten den ukrainischen Soldaten körperliche Verletzungen zu und simulierten eine Hinrichtung, indem sie eine automatische Waffe in der Nähe des Kopfes eines der Kriegsgefangenen abfeuerten.