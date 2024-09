Generalstab: 173 Gefechte an der Front im Laufe des letzten Tages verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat in seinem Morgenbericht am 16. September über die aktuelle Lage an der Frontlinie in den Hauptkriegsgebieten der Ukraine berichtet. Was ist über die Angriffe des russischen Militärs bekannt

Im Laufe des vergangenen Tages wurden 173 Gefechte an der Frontlinie verzeichnet. Nach aktualisierten Informationen haben die Russen am 15. September einen Raketenangriff auf die Stellungen ukrainischer Einheiten und Siedlungen mit einer Rakete sowie 77 Luftangriffe, darunter 117 Drohnen, durchgeführt. Darüber hinaus haben sie 3888 Angriffe durchgeführt, davon 114 aus Mehrfachraketen-Systemen.

Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Bericht ab 8 Uhr morgens am 16. September.

Die russische Armee führte Luftangriffe durch, insbesondere in den Gebieten Yastrubyne, Bilopillya, Yunakivka, Basivka, Voronovka, Nova Sloboda, Stepne, Volodino, Yelino, Rivers, Charkiw, Ruska Lozova, Kupjansk, Petropavlivka, Kivsharivka, Tverdokhlibove, Dronovka, Siversk, Mykolayivka, Pereizne, Tschassiw Jar, Torezk, Katerynivka, Aleksandropil, Kostyantynivka, Wuhledar, Bohoyavlenka, Pokrovsk, Urozhayne, Pavlivka, Novodonetske und Kozatske.

Im Laufe des vergangenen Tages haben die Luftstreitkräfte, die Raketentruppen und die Artillerie der Verteidigungsstreitkräfte 15 Gebiete angegriffen, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung der russischen Angreifer befanden.

