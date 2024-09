Ein Gericht hat bestätigt, dass es unmöglich ist, die PrivatBank an Kolomojskyj zurückzugeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vor der Verstaatlichung der Bank besaß Kolomojskyj 41,7 Prozent der Aktien der Bank und Triantal 16,6 Prozent.

Das Nördliche Wirtschaftliche Berufungsgericht in Kiew hat das Verfahren über die Klage der ehemaligen Aktionäre der PrivatBank Ihor Kolomojskyj und des zypriotischen Unternehmens Triantal Investments Ltd. abgeschlossen und die Unmöglichkeit der Rückgabe der PrivatBank an die ehemaligen Eigentümer bestätigt. Dies teilte der Pressedienst der PrivatBank am 10. September mit.

Das Gericht bestätigte die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des erstinstanzlichen Gerichts zur Einstellung des Verfahrens in dem Fall auf der Grundlage des Gesetzes 590-IX über das Einlagensicherungssystem.