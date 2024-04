Ein Gericht hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (Ukrainisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats) angewiesen, die Räumlichkeiten religiöser Gebäude in Perejaslaw, Region Kiew, und Kamjanets-Podilskyi zu räumen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberste Gerichtshof hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats) angewiesen, die Räumlichkeiten religiöser Gebäude in Perejaslaw in der Region Kiew und Kamjanets-Podolskyj in der Region Chmelnyzkyj zu räumen. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Kultur und Informationspolitik mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass am 10. April der Oberste Gerichtshof des Kassationswirtschaftsgerichts die Entscheidung des Wirtschaftsgerichts der Region Kiew und das Urteil des Nördlichen Wirtschaftsberufungsgerichts in der Sache Nr. 911/638/23 bestätigt hat.

Die religiöse Gesellschaft der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche der St. Michaelsgemeinde von Pereyaslav, Region Kiew, muss die St. Michaelskirche freiwillig an das Nationale Historische und Ethnographische Reservat Pereyaslav zur Nutzung übergeben.

Außerdem wies der Oberste Gerichtshof die Kassationsbeschwerde der Religionsgemeinschaft Ukrainische Orthodoxe Kirche P in der Rechtssache Nr. 924/318/23 über die Aufhebung der Entscheidungen der Vorinstanzen ab.

Das Gericht verpflichtete die religiöse Organisation Kamjanez-Podilskyj St. Nicholas Parish of Kamjanez-Podilskyj Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church MP of Kamjanez-Podilskyj, Khmelnitsky Region, das Kirchengebäude zu räumen und es dem Kamyanets National Historical and Architectural Reserve zu übergeben.

Die Entscheidung des Gerichts ist endgültig und wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise vollstreckt.