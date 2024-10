Gesetzesentwurf über Steuererhöhungen: Rada befürwortet Änderung, die Militärsteuer für Soldaten nicht zu erhöhen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Donnerstag, den 10. Oktober, unterstützte die Werchowna Rada einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf über Steuererhöhungen, die Militärsteuer nicht auf 5 Prozent zu erhöhen

Am Donnerstag, 10. Oktober, hat die Werchowna Rada bei der Beratung des Gesetzentwurfs über Steuererhöhungen einen Änderungsantrag unterstützt, die Militärsteuer nicht auf 5 Prozent zu erhöhen.

Dies berichteten die Abgeordneten aus dem Sitzungssaal.

„Das Parlament hat einen Änderungsantrag angenommen, die Militärsteuer bei 1,5 Prozent zu belassen“, schrieb der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak von der Partei Stimme.

Der in erster Lesung angenommene Text des Gesetzentwurfs über Steuererhöhungen sah eine Erhöhung der Militärsteuer von 1,5% auf 5% vor – auch für Militärangehörige. Diese Bestimmung wurde nun geändert.

Seit dem zweiten Tag berät die Werchowna Rada in zweiter Lesung den Gesetzesentwurf über Steuererhöhungen 11416d. Die Abgeordneten haben mehr als 1.300 Änderungsanträge eingereicht, so die Parlamentarier am Vortag.

Die Nachricht wird ergänzt durch..