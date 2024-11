Das Gesundheitsministerium hat Einzelheiten zur Reform des MSEC-Systems bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Rahmen der Reform werden mehr als 500 medizinische und soziale Expertenkommissionen durch ein Team von Fachärzten ersetzt.

Das System der medizinischen und sozialen Expertenkommissionen in der Ukraine wird reformiert. Die MSEC wird durch ein Team von medizinischen Experten ersetzt werden. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Freitag, den 1. November, in Telegram.

Er merkte an, dass der Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko heute in der Werchowna Rada sprach und die Details der Reform der MSEC bekannt gab.

So wird der entsprechende Gesetzentwurf über die Ablösung des Systems der medizinischen und sozialen Expertenkommissionen vorbereitet. Der Gesetzesentwurf wird bereits von der Regierung geprüft und soll dann im Parlament eingebracht werden.

Im Rahmen der Reform sollen die mehr als 500 MSECs in der Ukraine durch ein Team von Fachärzten ersetzt werden. Das neue System wird maximal digitalisiert sein, um das Korruptionsrisiko und den menschlichen Faktor zu verringern.

Wir möchten daran erinnern, dass nach einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Korruptionsskandalen in der Ukraine beschlossen wurde, die MSEC zu liquidieren. Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete das entsprechende Dekret. Die Aufgaben der MSEC werden von den entsprechenden Krankenhäusern übernommen.