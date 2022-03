Das Gesundheitsministerium verhandelt über humanitäre Korridore

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Behörden verhandeln mit internationalen Organisationen über humanitäre Korridore für die Lieferung von Medikamenten und Lebensmitteln an die Orte der Militäroperationen, an denen die Lage am schwierigsten ist. Dies gab der Leiter des Gesundheitsministeriums Wiktor Ljaschko am Dienstag, den 1. März bekannt, schreibt Ukrinform.

„Die stellvertretende Ministerpräsidentin Olha Stefanyshyna steht in ständiger Kommunikation mit dem Direktor des WHO-Regionalbüros für Europa, Hans Kluge, damit humanitäre Korridore organisiert werden, damit wir Medikamente und Lebensmittel an Gesundheits- und Sozialeinrichtungen liefern können“, sagte die Ministerin.

Er wies darauf hin, dass Kiew in dieser Frage Hilfe benötigt, da ein psychoneurologisches Krankenhaus in Tschernihiw aufgrund der Aktionen russischer Terroristen seit drei Tagen von der Stromversorgung abgeschnitten ist und die Krankenhäuser in Mariupol unter Stromausfällen leiden, die Invasoren aber keine Krankenwagen mit Medikamenten und Lebensmitteln durchlassen.