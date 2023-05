Getreideabkommen: Kabinett billigt Garantien für Gerichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat das Verfahren zur Gewährung von Garantien für die Entschädigung von Schäden, die infolge der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine und militärischer Aktionen auf dem Territorium unseres Landes entstanden sind, gebilligt. Dies teilte der Vertreter des Kabinetts in der Werchowna Rada, Taras Melnychuk, am Freitag, den 26. Mai, per Telegram mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass den Charterern, Betreibern und/oder Eigentümern von See- und Binnenschiffen, die unter ukrainischer und ausländischer Flagge fahren, Garantien gewährt werden.

Insbesondere werden sie in der Lage sein, eine Entschädigung im Falle von Schäden während des Aufenthalts dieser Schiffe in den Hoheitsgewässern der Ukraine zu erhalten, wenn diese Schiffe für den Frachttransport in offene ukrainische Seehäfen geleitet werden.