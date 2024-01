Das größte Lithiumvorkommen in Asien wurde in China entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Provinz Sichuan, im Südwesten Chinas, wurde ein großes Lithiumvorkommen entdeckt, dessen Erzreserven etwa 1 Million Tonnen erreichen. Dies berichtet die Agentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Ministerium für natürliche Ressourcen.

Es handelt sich dabei um das größte Vorkommen an monomineralischen Fraktionen des Lithiumerztyps Pegmatit (der sich in den späten Phasen der Kristallisation von Magma unter der Einwirkung flüchtiger Komponenten bildet – Anm. d. Red.) in Asien. Die Behörden der VR China werden dazu beitragen, das Angebot an Lithiumerz zu erhöhen.

Lithium ist das leichteste und weichste Metall. Es wird verwendet, um die Festigkeit und Duktilität von Legierungen zu erhöhen, unter anderem in der Verteidigungs- und Nuklearindustrie sowie bei der Herstellung von Glas und Keramik, Elektroautos, Lithium-Ionen-Batterien und Solarzellen.

Neben China gibt es auch in Argentinien, Bolivien, Chile, Australien und den USA beträchtliche Reserven an Lithiumerzen.

Wir erinnern daran, dass 2023 in Schweden ein Vorkommen an Seltenerdmineralien entdeckt wurde. Im August letzten Jahres entdeckte die Ukraine ein neues Gasvorkommen mit Reserven von bis zu 1 Milliarde Kubikmetern.