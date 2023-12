Am Grenzübergang Ugriniv-Dolhobyczów wurde damit begonnen, leere Lastwagen abzufertigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 4. Dezember wurde damit begonnen, leere Lastwagen am Grenzübergang Uhryniv-Dolhobychiv abzufertigen. Dies meldet der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine

Es wird darauf hingewiesen, dass die Durchfahrt der leeren Lastwagen um 1 Uhr Kiewer Zeit (Mitternacht Warschauer Zeit) begann.

Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine wurden am Montag, den 4. Dezember, um 07:00 Uhr morgens am Kontrollpunkt Ugrinov bei der Ausreise aus der Ukraine 30 schwere Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen registriert. Die Lastwagen fahren in der Reihenfolge der allgemeinen Warteschlange in den Kontrollpunkt ein.