Grenzblockade: Landwirte schließen sich wieder polnischen Spediteuren an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Gruppe polnischer Landwirte plant, sich den polnischen Spediteuren anzuschließen, die bereits seit mehreren Wochen die Kontrollpunkte an der Grenze zur Ukraine blockieren. Dies berichtete Bloomberg am Montag, den 20. November, unter Berufung auf eine Erklärung eines der Organisatoren des Protests.

Es wird darauf hingewiesen, dass etwa 100 Bauern der Vereinigung Predannoe Selo am Donnerstag zu einer dreitägigen Aktion am Grenzübergang Medika aufbrechen wollen.

„Ein Streik der polnischen Lastwagenfahrer an der Grenze zur Ukraine droht auf eine Gruppe von Landwirten überzugreifen, die sich dem Protest am vierten Grenzübergang anschließen wollen, was die humanitäre Hilfe für das kriegsgeplagte Land gefährden könnte“, heißt es in der Veröffentlichung.

Der Streik der polnischen Spediteure, der seit dem 6. November andauert, hat dazu geführt, dass etwa 20.000 Fahrzeuge auf beiden Seiten der Grenze festsitzen, was die Behörden in Kiew veranlasst hat, Hilfe bei der Evakuierung der gestrandeten Fahrer anzubieten. Die Polen fordern die Rückgabe der kommerziellen Transportgenehmigungen für die Ukraine.

Gleichzeitig erklärte die Europäische Kommission, dass die Wiedereinführung von Genehmigungen oder Quoten für den Straßentransport aus der Ukraine rechtlich unmöglich sei, da dies gegen das aktuelle Abkommen zwischen der EU und Kiew verstoßen würde.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Ministerkabinett am 20. November erklärt hat, dass polnische Transporteure an der Grenze bereits keine Kaugummi-Hilfe mehr durchlassen.

Polnische Anwälte bereiten Klagen gegen protestierende Spediteure vor