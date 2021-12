Grenzschutzbeamte haben an der Grenze zu Russland fünf Usbeken festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Luhansk haben Grenzschützer an der ukrainisch-russischen Grenze fünf Personen festgenommen. Es stellte sich heraus, dass es sich um usbekische Staatsbürger handelte, berichtete der staatliche Grenzdienst am Mittwoch, den 29. Dezember.

Es wird angegeben, dass die Täter die Staatsgrenze außerhalb der eingerichteten Kontrollpunkte illegal überschreiten wollten, da sie ein Einreiseverbot für das russische Staatsgebiet hatten.

Gegen die Ausländer wurden Berichte über Ordnungswidrigkeiten nach dem Artikel über das illegale Überschreiten oder das versuchte illegale Überschreiten der Staatsgrenze der Ukraine (Teil 2 des Artikels 204-1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) erstellt.

Bürger Usbekistans werden verwaltungsrechtlich belangt und zur Rückkehr in ihr Herkunftsland gezwungen.

Zuvor war einem usbekischen Mann, der Kleidung mit Symbolen der Russischen Föderation trug, die Einreise in die Ukraine verweigert worden. Bei einer eingehenden Kontrolle stellte der usbekische Staatsbürger fest, dass er nicht angemessen gekleidet war und entschuldigte sich bei allen Ukrainern. Doch das half ihm nicht.