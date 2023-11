Grenzschutzbeamte haben indische Staatsbürger an der Grenze zur Slowakei festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gestern, am 9. November, haben Grenzschützer am Abend in den Vorkarpaten eine Gruppe von Ausländern aufgehalten, die versucht haben, illegal in die EU-Länder einzureisen. Dies teilte der staatliche Grenzdienst mit.

Die Straftäter wurden dank der erhaltenen proaktiven Informationen festgenommen.

Zusätzliche Grenzschützer mit Suchhunden wurden an den angegebenen Ort geschickt, und ein unbemanntes Luftfahrzeug wurde eingesetzt.

„Etwa 700 Meter von der Grenze entfernt fanden die Gesetzeshüter sieben Ausländer. Alle hatten Passdokumente von indischen Staatsbürgern bei sich. Die Grenzbeamten fanden heraus, dass die Ausländer legal in die Ukraine eingereist waren, anscheinend um an Universitäten in den Regionen Chmelnyzky und Winnyzja zu studieren. Um alle Umstände der Straftat zu klären, wurden die Ausländer zur Grenzschutzeinheit gebracht“, heißt es in der Erklärung.

Die Fälle der Ausländer werden an die Gerichte weitergeleitet.