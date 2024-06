Großbritannien kündigt auf dem G7-Gipfel Hilfe für die Ukraine in Höhe von über 300 Millionen Dollar an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Auf dem Gipfeltreffen der Gruppe der Sieben (G7) in Italien wird der britische Ministerpräsident Rishi Sunak Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar ankündigen.

Dies teilte das Büro des Ministerpräsidents mit.

„Auf dem Gipfel wird der Ministerpräsident bis zu 242 Millionen Pfund ankündigen […], um den unmittelbaren Bedarf der Ukraine an humanitärer Hilfe, Energie und Stabilisierung zu unterstützen und die Grundlage für eine längerfristige wirtschaftliche und soziale Erholung und den Wiederaufbau zu schaffen“, heißt es in der Erklärung.Downing Street erinnerte daran, dass das Vereinigte Königreich der Ukraine fast 12,7 Milliarden Pfund an militärischer, humanitärer und wirtschaftlicher Unterstützung sowie einige Waffen, darunter Storm Shadow Marschflugkörper und Challen Kampfpanzer, zur Verfügung gestellt hat.

„Wir müssen von ‚so viel wie nötig‘ zu ‚was auch immer nötig ist‘ übergehen, wenn wir diesen illegalen Krieg beenden wollen“, sagte Rishi Sunak am Vorabend des G7-Gipfels.h3 G7-Gipfel in Italien 2024

Die G7-Mitglieder haben eine Reihe von Treffen abgehalten, um dieses spezielle Finanzthema zu erörtern und werden sich vom 13. bis 15. Juni auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs in Apulien, Italien, treffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird ebenfalls anwesend sein.