Ein Hangar ist auf einem Flughafen in den USA eingestürzt: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Mittwoch, den 31. Januar, stürzte ein im Bau befindlicher Hangar auf dem Flughafen in Boise, Idaho, ein. Bei dem Vorfall kamen drei Menschen ums Leben und neun weitere wurden verletzt. Dies berichtete die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press am Donnerstag, den 1. Februar.

Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sich fünf der neun Verletzten in einem kritischen Zustand befinden. Drei Menschen starben auf der Stelle. Mehrere Opfer wurden von Feuerwehrleuten gerettet, die am Ort des Einsturzes arbeiteten.

„Ich weiß nicht, was die Ursache war, aber ich kann Ihnen sagen, dass es ein ziemlich umfassender Einsturz war“, sagte Aaron Hummel, Leiter der Feuerwehr von Boise, bei einer Pressekonferenz.

Während des Einsturzes des Hangars stürzte auch ein Baukran ein, sagte er.

Der Betrieb des Flughafens in Boise wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. Die städtischen Behörden ermitteln nun, was den Einsturz ausgelöst hat.

Erinnern Sie sich daran, dass am Donnerstag, den 18. Januar, in Istanbul ein Wohngebäude eingestürzt ist. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.