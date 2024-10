Das Hauptquartier der Unmanned Systems Force hat seinen Leiter gewechselt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Roman Gladkiy wurde vor kurzem von der UAS versetzt, und eine andere Person wurde bereits an seiner Stelle ernannt. Wer genau – wurde noch nicht genannt.

Captain First Rank Roman Gladkiy, der im Sommer zum Chef des Kommandos der Unmanned Systems Force (USS) ernannt wurde, ist nicht mehr in dieser Position tätig. Darüber berichtet Suspilne am 23. Oktober.

„Wir haben den Stabschef ausgewechselt“, sagte der Stabsfeldwebel des SBS-Kommandos Olexander Yarmak in einem Interview mit Suspilne.

Er wies darauf hin, dass bereits eine neue Person für den Posten ernannt worden sei, nannte aber nicht deren Namen.

Eine andere Quelle bei Suspilnyy bestätigte, dass Hladkyj vor kurzem von der SBS versetzt wurde und bereits eine andere Person an seiner Stelle ernannt wurde, aber auch sie sagte nicht, wer der neue Stabschef ist.