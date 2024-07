Die Hitzewelle hat das Energiesystem beeinträchtigt - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In vier Regionen der Ukraine kam es aufgrund der Auswirkungen der Hitzewelle auf Hochspannungsanlagen und Stromleitungen zu Stromausfällen.

In der Ukraine und in Europa herrscht eine abnormale Hitzewelle. Vor diesem Hintergrund wird der Stromverbrauch am Donnerstag um weitere 7% steigen, berichtete Ukrenerho am 11. Juli.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Oblenergos heute den ganzen Tag über Verbrauchsbeschränkungen anwenden. Von 16:00 bis 23:00 Uhr – um das Energiedefizit im System auszugleichen – werden vier Abschaltungen vorgenommen, in den anderen Stunden – drei Abschaltungen.

Um das Defizit zu verringern, hat Ukrenerho gestern Abend Notstromlieferungen aus den Energiesystemen Polens und der Slowakei angefordert.

Heute wird tagsüber Strom aus Rumänien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Moldawien mit einer Gesamtmenge von 28487 MWh importiert, bei einer maximalen Kapazität von 1444 MW. Es werden keine Exporte getätigt oder vorgesehen.

Seit heute Morgen sind 510 Siedlungen in der Ukraine weiterhin ohne Strom. Aufgrund des schlechten Wetters ist der Strom in der Region Sumy abgeschaltet. Und aufgrund von Militäroperationen ist der Strom in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw und Cherson abgeschaltet.

Aus technischen Gründen: stromlose Verbraucher in den Regionen Riwne, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Sumy.

„Die technischen Gründe für die Ausfälle hängen mit der Hitzeeinwirkung auf Hochspannungsgeräte und Stromleitungen sowie mit den Folgen der Feindseligkeiten in den Frontregionen zusammen“, sagte Ukrenerho.