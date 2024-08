Die IAEO hat auf den Brand im Atomkraftwerk Saporischschja reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben der ukrainischen Behörden haben die Russen möglicherweise Autoreifen in großen Mengen im Kühlturm in Brand gesetzt, um Panik zu erzeugen.

Die IAEA bestätigte am Sonntag, den 11. August, starken Rauch und Explosionen im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Nikopol sagte, dass es sich um eine Provokation durch die Russen handeln könnte.

„Experten der IAEA beobachteten, wie nach zahlreichen Explosionen, die am Abend zu hören waren, schwerer dunkler Rauch aus dem nördlichen Teil des Kernkraftwerks Saporischschja aufstieg. Das Kernkraftwerk Saporischschja informierte das Team heute über einen möglichen Drohnenangriff auf einen der Kühltürme auf dem Gelände. Es wurden keine Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit gemeldet“, sagte die IAEO.

In der Zwischenzeit sagte Jewgeni Jewtuschenko, Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Nikopol, auf Telegram, dass inoffizielle Informationen von Quellen an der gegenüberliegenden Küste darauf hindeuteten, dass die Russen Autoreifen in großen Mengen in dem Kühlturm in Brand gesetzt hätten.

„Vielleicht ist dies eine Provokation oder ein Versuch, Panik in den Siedlungen am rechten Ufer des ehemaligen Stausees zu erzeugen“, vermutete der Leiter der Bezirksmilitärverwaltung.

Er betonte, dass das Kernkraftwerk Saporischschja im Normalbetrieb arbeitet, soweit dies unter der Besatzung möglich ist, und forderte die Bewohner des Bezirks Nikopol auf, sich zu beruhigen.