Die IAEO reagierte auf den Stromausfall im Kernkraftwerk Saporischschja

Ein erneuter Stromausfall im Kernkraftwerk Saporischschja hat erneut an die prekäre Situation der nuklearen Sicherheit in der Anlage erinnert. Raphael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), sagte am Samstag, den 2. Dezember.

„Der jüngste externe Stromausfall (im Kernkraftwerk Saporischschja – Anm. d. Red.) ist eine weitere Erinnerung an die prekäre Situation der nuklearen Sicherheit und der Gefahrenabwehr in der Anlage, die auch durch Ereignisse außerhalb des Standorts beeinträchtigt werden kann“, sagte Grossi.

Er versicherte, dass die IAEO weiterhin alles tun wird, um einen nuklearen Unfall zu verhindern.

„Ich rufe alle Beteiligten auf, keine Maßnahmen zu ergreifen, die die Anlage gefährden könnten“, fügte der Generaldirektor der Agentur hinzu.