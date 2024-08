Der Ilovaisker Kessel und die Befreiung von Butscha die Geschichte des gefallenen Soldaten aus Krementschuk Mykola Kucherenko: SOZIALES | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Mykola Kucherenko, ein Soldat aus Krementschuk mit dem Rufzeichen „Lutyi“, starb am 11. Februar 2023 in der Nähe von Wuhledar, Region Donezk. Er begann seine militärische Laufbahn bei der Anti-Terror-Operation. Seit Beginn der umfassenden Invasion schloss sich Mykola freiwillig den Streitkräften der Ukraine an

Mykola Kucherenko, ein Soldat der Streitkräfte der Ukraine aus Krementschuk, Region Poltawa, mit dem Rufzeichen „Lutyi“, starb am 11. Februar 2023 in der Nähe von Wuhledar, Region Donezk.

Er begann seine militärische Laufbahn bei der Anti-Terror-Operation. Insbesondere diente er in der Region Donezk, als der Kessel von Ilovaisk entstand. Seine Sanitätskompanie evakuierte die Toten und Verwundeten von dort. Im Jahr 2016 wurde Kutscherenko demobilisiert.

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion ging Mykola freiwillig zur Armee. Seine Geschichte wurde Suspilne Poltawa von seiner Mutter Liudmyla Schewtschenko erzählt.