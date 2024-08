Der indische Ministerpräsident Modi trifft in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 22. August gab Modi in Warschau eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem polnischen Amtskollegen Donald Tusk. Modi sagt, Indien unterstützt Dialog und Diplomatie, um der Ukraine Frieden zu bringen

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi ist heute, am 23. August, in der Ukraine eingetroffen. Es wird erwartet, dass er bei seinem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Visionen und Aussichten für eine friedliche Lösung des „Konflikts“ mit Russland darlegen wird.

„Ukrsalisnyzja“ hat ein Video von Modis Ankunft veröffentlicht.

Auch ein Video der Autokolonne des indischen Ministerpräsidents, die durch eine der zentralen Straßen Kiews fährt, wurde bereits in den sozialen Medien veröffentlicht.

Zuvor hatte Modi erklärt, dass er während seines Besuchs in Kiew „Perspektiven“ für eine friedliche Lösung des „Konflikts“ zwischen der Ukraine und Russland vorstellen werde. Nach Angaben der Hindustan Times hat die indische Seite jede direkte Vermittlerrolle zwischen der Ukraine und Russland ausgeschlossen. Indien kann jedoch Botschaften zwischen den beiden Seiten übermitteln.

Am 14. Juni 2024 traf sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Narendra Modi am Rande des Gipfels der Gruppe der Sieben (G7) in Italien. Sie sprachen über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Ausweitung des Handels, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schwarzmeer-Exportkorridor.

Am 8. Juli besuchte Modi Moskau, um sich mit Kremlchef Wladimir Putin zu treffen.